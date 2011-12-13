〔美国债市〕FDIC拟发行2.983亿美元ABS,为年底前仅有的一宗新债

IFR纽约12月12日电---美国资产支持债券(ABS)市场在2011年底仅有一宗ABS新债待发行,上周有两宗共计9.3亿美元的新债敲定价码.

美国联邦存款保险公司(FDIC)拟发行2.983亿美元144a的2011-N1债券,德意志银行担任唯一账簿管理人,花旗集团和M.R. Beal & Company为联席主办行,新债将於本周稍晚定价.

巴克莱发表最新消费者ABS战略报告称,尽管一级市场发行量继续萎缩,但二级市场交投依然热络.

该报告称,"投资者总体削减仓位,其中货币基金和保险公司通过发售信用卡ABS筹集现金,并将资金买进固定收益高级和次级汽车债券."(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>