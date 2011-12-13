《独家新闻》德国商业银行就政府援助开展洽商--消息人士

路透法兰克福12月12日电---五名知情人士周一对路透表示,德国第二大银行--德国商业银行(CBKG.DE)数日来在与德国政府就可能的政府援助进行洽商.

联合政府消息人士周一称,目标是在圣诞节前达成原则性协议.

虽然由德国政府持股25%的德商银行希望避免向政府求援,但该行需在2012年中期前筹得53亿欧元(70亿美元)资本,才能满足欧洲银行业管理局的资本金规定.

自德商银行6月向股东筹资53亿欧元以来,对希腊主权债务的减记以及更严格的资本金规定削弱了其资本缓冲.

政府和银行业消息人士表示,德国政府对如何帮助德商银行加强资产负债表仍持开放态度.

德商银行周一坚持其承诺,避免向政府寻求更多援助.若寻求援助,将令其更加接近被国有化.该行发言人上周四重申了这一立场,当时其首席财务官Eric Strutz也表示,"我们坚持不动用额外公共资金的立场."