俄罗斯富豪普罗科洛夫将竞选总统

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月12日电---俄罗斯富豪普罗科洛夫（Mikhail Prokhorov）周一称，将竞逐明年3月总统大选。
普罗科洛夫现年46岁，是俄罗斯最大黄金生产商Polyus Gold(PLZL.MM)董事长，也是美国新泽西篮网队老板。《福布斯》杂志估计其身家180亿美元，位列俄罗斯富豪榜第三位。
普罗科洛夫指控克里姆林宫设计将其逼出正义事业党，不过政治分析人士认为他此番指控毫无胜算。
也有许多人将其视为俄当局的棋子，允许他竞选总统可能有助於普京平息自由派批评人士的怒火，批评人士抨击普京阻挠更强大的政党或领导人代表中产阶级。
“我决定了，我要竞选总统。克里姆林宫将我和我的支持者踢出了正义事业党，但半途而废不是我的风格。”普罗科洛夫在新闻发布会上表示。
普罗科洛夫称，他的支持者已着手准备采集超过200万支持者签名，以获得候选人资格。
普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京知道普罗科洛夫计划参选，但并不将其视作有力的竞争对手。
普罗科洛夫在记者会上称自己是“中产阶级利益的扞卫者”，并承诺无论总统选举结果如何，都将组建自己的政党。（完）
--编译：李富强;发稿：朱淑珍
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
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