〔美国债市〕公司债一级市场放缓,仅宣布两宗投资级新债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约12月12日电---公司债市场在假期似已开始放缓,周一市场仅发行公布两宗投资级公司债.
Caterpillar Financial Services(CAT.N)启动了3亿美元在美国证券交易委员会(SEC)注册的三年期公司债,2014年12月15日到期,债券评级为A2/A/A.该公司同时增加了一笔两年期浮动利率债券,据称其利率为三月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码30基点,三年期固定利率债券的参考价格为85-90基点.
Banco de Bogota SABBO.CN也宣布发行6亿美元144A/Reg S五年期公司债,评级为Baa2/BBB-/BBB-,市场最先传闻称债券利率为5.5%,随後正式参考利率调降至5.25%+/-12.5基点.花旗集团、汇丰控股和摩根大通负责安排,发债规模由先前的1亿美元扩大至6亿美元.(完)
--编译 肖群英; 审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。