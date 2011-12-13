〔美国债市〕公司债一级市场放缓,仅宣布两宗投资级新债

IFR纽约12月12日电---公司债市场在假期似已开始放缓,周一市场仅发行公布两宗投资级公司债.

Caterpillar Financial Services(CAT.N)启动了3亿美元在美国证券交易委员会(SEC)注册的三年期公司债,2014年12月15日到期,债券评级为A2/A/A.该公司同时增加了一笔两年期浮动利率债券,据称其利率为三月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码30基点,三年期固定利率债券的参考价格为85-90基点.

Banco de Bogota SABBO.CN也宣布发行6亿美元144A/Reg S五年期公司债,评级为Baa2/BBB-/BBB-,市场最先传闻称债券利率为5.5%,随後正式参考利率调降至5.25%+/-12.5基点.花旗集团、汇丰控股和摩根大通负责安排,发债规模由先前的1亿美元扩大至6亿美元.(完)

--编译 肖群英; 审校 张涛

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