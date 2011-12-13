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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至两周低位,公债期货持稳

路透首尔12月13日电---韩元兑美元KRW=周二早盘下挫,海外投资者隔夜卖出韩元.最新欧洲峰会带来的乐观情绪消退,此前评级机构警告称可能需要采取更多行动来解决欧债问题.

韩元兑美元KRW=KFTC开盘报1,163.0韩元,创两周低位.0025GMT时略微回升至1,156.8,周一收盘报1,146.9.

韩国综合股价指数.KS11开低1.18%.

三年期公债期货12月合约KTBc1上涨0.01点,报104.50.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,156.8 1,146.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8332/416 14.7662/829

韩国公债期货KTBc1* 104.50 104.49

韩国综合股价指数.KS11 1,879.19 1,899.76

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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