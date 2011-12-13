〔国际油市〕 OPEC会议或达成每日3,000万桶的产出目标协议

路透维也纳12月12日电---石油输出国组织(OPEC)专家会议周一聚焦每日3,000万桶的产出协议,旨在弥合各成员国在6月会议上未能就产出目标达成协议後产生的分歧.

OPEC周三部长级会议急需制定出可信的政策,以应对明年全球经济下滑影响能源需求,导致油价自目前每桶逾107美元大幅下跌的局面.

若无整体产出目标,尚有闲置产能的沙特和其他海湾阿拉伯产油国将不受约束随意增产.

有迹象显示,产出协议正在制定中.

主要产油国沙特阿拉伯已经明确表示,希望控制油价以扶助经济复苏.该国上周宣布其目前的日产量为1,000万桶,远超出行业人士的预估.

沙特石油部长欧那密抵达维也纳时指出,增加原油产量是因"需求,全球的需求".

沙特的立场令伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉等国感到担忧,这些OPEC成员国对油价持强硬态度,希望将油价保持在每桶100美元以上.

伊朗料希望得到沙特的承诺,即在利比亚石油供应恢复後考虑减产.

伊朗驻OPEC代表Mohammad Ali Khatibi表示,"若OPEC维持当前产量不变,明年利比亚和伊拉克增加的供应将使库存猛增,油价下跌."

作为OPEC轮值主席国,德黑兰看似愿意达成一个产量目标,防止在其担任主席国期间,年内第二次出现OPEC会议无果而终的情况.(完)