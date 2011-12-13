《中国重要政经日程》--2011年12月13日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================今日重要政经日程==========================
12/13(二)
*--中国国新办就中国政府建立打击侵权假冒工作常态化工作机制等方面情况举行发布会.
=============================近日重要政经日程==========================
12/14(三)
*--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会.
--财经年会-2012预测与战略在北京举行,至15日.
12/17(六)
--2011年度观察家年会在北京举行.
--AAMA亚杰商会在北京举行.
12/18(日)
--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.
12/19(一)
--2012第三届网易经济学家年会在北京举行.
1/7/2012(六)
--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 邵晓忆
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。