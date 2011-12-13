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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 09:13 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月13日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

12/13(二)

*--中国国新办就中国政府建立打击侵权假冒工作常态化工作机制等方面情况举行发布会.

=============================近日重要政经日程==========================

12/14(三)

*--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会.

--财经年会-2012预测与战略在北京举行,至15日.

12/17(六)

--2011年度观察家年会在北京举行.

--AAMA亚杰商会在北京举行.

12/18(日)

--亚洲财富论坛第四届(中国)年会在北京举行,至20日.

12/19(一)

--2012第三届网易经济学家年会在北京举行.

1/7/2012(六)

--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 邵晓忆

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