版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 09:19 BJT

《外汇动态》韩国出口商1,165阻力位之前逢高卖出美元/韩元

0108GMT---韩国出口商在1,165附近的阻力位之前逢高卖出美元/韩元KRW=KFTC.

市场人士提防当局可能卖出美元干预汇市,限制该货币对升幅.

美元/韩元上升0.8%至1,156.2,开盘报1,163.0.

"我预计今天不会进一步上涨.1,160上方可能出现干预举措."首尔一外资银行的资深交易员说.海外投资者成为韩国股市的净买家.(完)

--编译 杜明霞;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐