〔希腊政经〕救助谈判将快速进行,拟1月底前达成债务互换协议--财长

路透雅典12月12日电---希腊财政部长韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)周一表示,该国希望快速推进与欧盟、国际货币基金组织(IMF)和银行业的救助谈判,并重申拟在该国举行大选之前,於1月底前在自愿基础上达成债务重组协议.

"我们将尽可能快地平稳推进谈判."韦尼泽洛斯表示.此前他分别会见了国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)以及欧盟/IMF/欧洲央行的检查员,就1,300亿欧元救助方案的关键内容进行了讨论.

一名参与了谈判的银行业消息人士对路透称,周一有关降低希腊公债利率和减少投资者损失的谈判取得了一些进展.

"各方在确定债务结构以提高新债质量,从而减少最终净现值(NPV)损失,并使希腊政府不必支付过高利息方面已在原则上达成了一些共识,但还有很长的路要走."该消息人士指出.

希腊政府与银行业的谈判将在周二继续进行;而与欧盟/IMF/ECB官员的谈判定於本周末中止,并在明年1月继续进行.

"谈判十分关键但也异常艰难.希腊被要求作出重要而关键的决定,我们没有分散精力的余地."韦尼泽洛斯说,并警告称在达成新的救助协议之前,联合看守政府需要保持稳定.

他还表示,该国政府数日後便可与瑞士签订打击逃税协议.一名瑞士政府官员澄清道,该协议只是为展开正式磋商作好准备.(完)