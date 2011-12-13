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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 09:27 BJT

〔香港个股〕龙源电力已发行10亿元五年期私募中票,票息5.72%--IFR

路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司龙源电力(0916.HK)，已完成10亿元人民币（1.56亿美元）私募中期票据的发行。该五年期5.72%票息的票据，由兴业银行(601166.SS)主承销。

发行後，该公司尚余40亿元人民币私募中期票据的发行额度。

龙源曾於今年1月由瑞银证券担任主承销商，以4.89%和5.04%的票息发行10亿元5年期和20亿元10年期公司债券。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯

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