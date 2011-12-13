〔香港个股〕龙源电力已发行10亿元五年期私募中票,票息5.72%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月13日电---据汤森路透旗下IFR报导，亚洲最大风力发电公司龙源电力(0916.HK)，已完成10亿元人民币（1.56亿美元）私募中期票据的发行。该五年期5.72%票息的票据，由兴业银行(601166.SS)主承销。
发行後，该公司尚余40亿元人民币私募中期票据的发行额度。
龙源曾於今年1月由瑞银证券担任主承销商，以4.89%和5.04%的票息发行10亿元5年期和20亿元10年期公司债券。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 丁淑琴; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。