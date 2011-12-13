江苏丰县校车侧翻 至少15人死亡--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月13日电---新华社周二报导称，江苏省丰县周一傍晚发生一起校车侧翻事故，造成至少15名儿童死亡。
新华社称，这辆校车因躲避人力三轮车发生侧翻，落入了路边的泥潭。
报导称，事故发生时，车上有29名学生，其中另有至少八名学生在事故中受伤。
11月份，甘肃幼儿园校车发生交通事故，造成18名儿童死亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。