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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:28 BJT

江苏丰县校车侧翻 至少15人死亡--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月13日电---新华社周二报导称，江苏省丰县周一傍晚发生一起校车侧翻事故，造成至少15名儿童死亡。

新华社称，这辆校车因躲避人力三轮车发生侧翻，落入了路边的泥潭。

报导称，事故发生时，车上有29名学生，其中另有至少八名学生在事故中受伤。

11月份，甘肃幼儿园校车发生交通事故，造成18名儿童死亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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