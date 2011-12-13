〔加拿大个股〕嘉汉林业再次延期公布财报,违约风险上升

路透多伦多12月12日电---遭欺诈指控的嘉汉林业TRE.TO将再次延期公布财报,这样将违反债务契约并提升进入破产程序的可能性.嘉汉林业是一家在加拿大上市的中国的林业公司.

嘉汉林业周一在声明中承认,其6月遭到的欺诈指控评估工作将延续到2012年.该公司原本预计,独立调查小组在9月前公布评估报告,但之後又表示评估工作将於年底前结束.

上月嘉汉林业称,调查小组能够说明并清除一些指控,但某些问题仍待解决.

该公司周一表示,调查小组仍在试图确认其在土地交易中与中间商和供应商关系的性质和程度.该公司称,其正寻求解释一些文件所提出的问题,但并未提供相关细节.

嘉汉林业称其董事会已决定,将延迟发布第三季财报,直至这些问题得到解决.

上月该公司警告称,将延迟发布财报,但指出将努力在30天内提交,以避免违约.然而,周一该公司就放弃了这一时间安排.

由於濒临违约,嘉汉林业称已开始与其债权人进行谈判,并说目前该公司的未来命运取决於谈判是否成功.

嘉汉林业表示,迄今为止尚未获得任何违约通知,但若债权人获悉该公司无法确定是否或何时公布第三季财报後,该公司料就会收到违约通知.(完)