〔全球矿业〕澳洲调升2011/12年度铁矿石出口预估,指因产能扩大

路透悉尼12月13日电---澳洲周二调升2011/12年度铁矿石出口总量预估至4.60亿吨,高於上次预估的4.49亿吨,指因近期澳洲扩大采矿业和基础设施产能.

炼焦煤出口量预估下修,澳洲资源和能源经济局(Australian Bureau of Resources and Energy Economics)目前预测,2011/12年炼焦煤出口量将达到1.50亿吨,低於9月20日预估的1.56亿吨.

亚洲钢铁企业,尤其是中国钢厂,是澳洲铁矿石和炼焦煤的主要买家.

澳洲是全球最大的铁矿石生产国,必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均在澳洲拥有大型铁矿石业务.

澳洲也是全球最大的炼焦煤生产国,同时还是电煤以及铜、镍和黄金等金属的重要产地.(完)