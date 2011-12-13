〔全球矿业〕澳洲调升2011/12年度铁矿石出口预估,指因产能扩大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月13日电---澳洲周二调升2011/12年度铁矿石出口总量预估至4.60亿吨,高於上次预估的4.49亿吨,指因近期澳洲扩大采矿业和基础设施产能.
炼焦煤出口量预估下修,澳洲资源和能源经济局(Australian Bureau of Resources and Energy Economics)目前预测,2011/12年炼焦煤出口量将达到1.50亿吨,低於9月20日预估的1.56亿吨.
亚洲钢铁企业,尤其是中国钢厂,是澳洲铁矿石和炼焦煤的主要买家.
澳洲是全球最大的铁矿石生产国,必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)均在澳洲拥有大型铁矿石业务.
澳洲也是全球最大的炼焦煤生产国,同时还是电煤以及铜、镍和黄金等金属的重要产地.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。