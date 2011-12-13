〔路透调查〕欧洲央行下周开始首次三年期融资操作,需求情况不定

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透12月12日电---路透对货币市场交易商的调查结果显示,欧洲央行(ECB)下周开始三年期融资操作,将分配1,000亿欧元(1,325亿美元).调查显示市场对这批资金的需求情况存在不确定性.
欧洲央行上周宣布推出三年期融资操作,这是其缓解银行业流动性紧张状况的最新举措.路透调查访问的25名交易商中的18名给出了预估的资金需求规模,最低预估只有200亿欧元,最高达2,500亿欧元.
"这将立即安抚市场,对整体信心有利,"这次三年期操作的一名欧元市场交易商表示.
同时,欧洲央行可能把公债购买规模保持在相对较低的水平,自借款成本高涨的二线欧元区国家购买40亿欧元政府公债,高於前一周的36.6亿欧元.
在其每周进行的主要再融资操作中,预计欧洲央行将分配2,500亿欧元,略低於上一周的2,520亿欧元.
交易商预计,欧洲央行在其一个月特别操作中将分配500亿欧元.
欧元区无担保银行间拆借的主要指标--三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)周一降至1.430%,为5月以来最低水平.(完)
--编译 张涛;审校 吴云凌
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。