〔路透调查〕欧洲央行下周开始首次三年期融资操作,需求情况不定

路透12月12日电---路透对货币市场交易商的调查结果显示,欧洲央行(ECB)下周开始三年期融资操作,将分配1,000亿欧元(1,325亿美元).调查显示市场对这批资金的需求情况存在不确定性.

欧洲央行上周宣布推出三年期融资操作,这是其缓解银行业流动性紧张状况的最新举措.路透调查访问的25名交易商中的18名给出了预估的资金需求规模,最低预估只有200亿欧元,最高达2,500亿欧元.

"这将立即安抚市场,对整体信心有利,"这次三年期操作的一名欧元市场交易商表示.

同时,欧洲央行可能把公债购买规模保持在相对较低的水平,自借款成本高涨的二线欧元区国家购买40亿欧元政府公债,高於前一周的36.6亿欧元.

在其每周进行的主要再融资操作中,预计欧洲央行将分配2,500亿欧元,略低於上一周的2,520亿欧元.

交易商预计,欧洲央行在其一个月特别操作中将分配500亿欧元.

欧元区无担保银行间拆借的主要指标--三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)周一降至1.430%,为5月以来最低水平.(完)