〔中国个股〕海航新投资计划超18亿,打造集团航空资产整体上市平台

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月13日电---出售地产业务的计划刚刚获得股东大会通过,中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)又披露了三项新投资计划,涉及金额超过18亿元人民币.
这三项新投资计划包括:增资香港航空、受让长安航空股权、受让海航财务公司股权.
上海证券报撰文分析指出,通过近三个月的一系列资产大挪移,海南航空成为海航集团旗下航空资产整体上市平台的构架已逐渐明晰.
增资香港航空和受让长安航空股权,"有利於进一步扩大公司主营业务规模,增强主营业务竞争力,"公司公告指出.
而受让海航财务公司股权,则有利於分享海航集团财务有限公司快速成长的成果,提高海南航空的投资收益,进一步优化公司的收入结构.
随着中国房地产调控压力与日俱增,海南航空11月底公告剥离旗下多个地产项目,总价约为45.75亿元.[ID:nCN1244292]此次剥离,为海南航空的新投资计划提供了资金保障.
海南航空全资所有的Hainan airlines investment holding Co., Limited拟以每股1.23元(即1.51港元)的价格对香港航空有限公司现金增资8.42亿元人民币.
同时,海南航空拟以现金约2.82亿元受让大新华航空有限公司持有长安航空12.68%的股权.受让完成後,长安航空将成为海南航空的全资子公司.
海南航空控股子公司中国新华航空集团有限公司拟以现金7.056亿元受让海航集团持有的财务公司20%股权.交易完成後,新华航空将持有财务公司23.70%的股权.
海南航空A股周一收报5.37元人民币,过去一个月跌14.21%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。