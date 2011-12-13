〔中国个股〕海航新投资计划超18亿,打造集团航空资产整体上市平台

路透北京12月13日电---出售地产业务的计划刚刚获得股东大会通过,中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)又披露了三项新投资计划,涉及金额超过18亿元人民币.

这三项新投资计划包括:增资香港航空、受让长安航空股权、受让海航财务公司股权.

上海证券报撰文分析指出,通过近三个月的一系列资产大挪移,海南航空成为海航集团旗下航空资产整体上市平台的构架已逐渐明晰.

增资香港航空和受让长安航空股权,"有利於进一步扩大公司主营业务规模,增强主营业务竞争力,"公司公告指出.

而受让海航财务公司股权,则有利於分享海航集团财务有限公司快速成长的成果,提高海南航空的投资收益,进一步优化公司的收入结构.

随着中国房地产调控压力与日俱增,海南航空11月底公告剥离旗下多个地产项目,总价约为45.75亿元.[ID:nCN1244292]此次剥离,为海南航空的新投资计划提供了资金保障.

海南航空全资所有的Hainan airlines investment holding Co., Limited拟以每股1.23元(即1.51港元)的价格对香港航空有限公司现金增资8.42亿元人民币.

同时,海南航空拟以现金约2.82亿元受让大新华航空有限公司持有长安航空12.68%的股权.受让完成後,长安航空将成为海南航空的全资子公司.

海南航空控股子公司中国新华航空集团有限公司拟以现金7.056亿元受让海航集团持有的财务公司20%股权.交易完成後,新华航空将持有财务公司23.70%的股权.

海南航空A股周一收报5.37元人民币,过去一个月跌14.21%.(完)

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