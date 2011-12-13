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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 09:46 BJT

《外汇动态》银行间投机客的买盘提振美元/马币,或上看3.1799

0127GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY升穿11月末至12月初这波跌势的61.8%费波纳齐回档位,因银行间投机客在清淡交投中买进该货币对.

美元兑马币上涨0.4%至3.1710,升穿回档位3.1687,可能进一步升至76.4%回档位3.1799.

"或许外资会购入美元,以将在马来西亚所获收益汇回国.他们应会在每个亚洲国家买入一些美元,直至年底.问题在於他们的美元买需将有多大,"一位驻吉隆坡的交易员表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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