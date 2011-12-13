《外汇动态》银行间投机客的买盘提振美元/马币,或上看3.1799

0127GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY升穿11月末至12月初这波跌势的61.8%费波纳齐回档位,因银行间投机客在清淡交投中买进该货币对.

"或许外资会购入美元,以将在马来西亚所获收益汇回国.他们应会在每个亚洲国家买入一些美元,直至年底.问题在於他们的美元买需将有多大,"一位驻吉隆坡的交易员表示.(完)