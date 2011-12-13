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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 09:47 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜亚洲早盘持稳,上日录得三周最大跌幅

路透吉隆坡12月13日电---伦敦期铜周二亚洲早盘持稳,上日录得三周来最大跌幅,因投资者对欧洲债务危机解决方案感到失望.

0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.03%至每吨7,604美元,上日大跌2.6%.

上海期交所主力2月期铜合约SCFc3下跌1.7%至每吨56,150元人民币.

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