〔金属期市〕伦敦期铜亚洲早盘持稳,上日录得三周最大跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月13日电---伦敦期铜周二亚洲早盘持稳,上日录得三周来最大跌幅,因投资者对欧洲债务危机解决方案感到失望.
0116GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.03%至每吨7,604美元,上日大跌2.6%.
上海期交所主力2月期铜合约SCFc3下跌1.7%至每吨56,150元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。