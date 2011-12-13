版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 10:22 BJT

〔全球经济〕日本希望欧盟作出更多努力,让市场相信其应对危机的决心

路透东京12月13日电---日本财务大臣安住淳周二称:

* 制定2012/13年度预算时,坚持71万亿日圆的支出上限及44万亿日圆的新债发行规模

* 欧盟峰会协议是朝财政纪律迈出的一步

* 希望欧盟作出更多努力,让市场相信其正在应对危机

* 只有欧洲拿出解决危机所需具体计划及资金规模後,日本才会考虑支持欧洲

* 理解美国及加拿大支持欧洲的立场.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐