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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:02 BJT

〔中国新债〕万向钱潮将於下周二发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月13日电---中国汽车零部件制造商--万向钱潮股份有限公司(000559.SZ)周二公告称,将於
下周二(20日)簿记建档发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  万向钱潮     15       15       12  12/20簿记建档  光大银行      AA        12/21      12/22
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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