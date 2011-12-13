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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日(II)

**证券时报**

--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公告称,公司控股子公司平安人寿保险、平安财产保险、平安健康保险及平安养老保险今年前11个月原保险合同保费收入合计1,895.5亿元人民币.

--在经纪业务持续下滑几成定局的背景下,投行业务有望成为今年券商创收的一大来源.数据显示,截至昨日,今年以来共有50家券商参与173个企业债项目发行,有望获得超过21亿元的承销收入.

**国际商报**

--参加第六届国际油脂油料大会的专家普遍预测,在政府收储可能性较大、明年豆粕需求升温的情形下,中国可能将在明年保持大豆进口的旺盛势头.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/邵晓忆; 审校 乔艳红

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