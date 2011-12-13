《中国报摘》--其他报纸重要消息12月13日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国平安(2318.HK)(601318.SS)公告称,公司控股子公司平安人寿保险、平安财产保险、平安健康保险及平安养老保险今年前11个月原保险合同保费收入合计1,895.5亿元人民币.
--在经纪业务持续下滑几成定局的背景下,投行业务有望成为今年券商创收的一大来源.数据显示,截至昨日,今年以来共有50家券商参与173个企业债项目发行,有望获得超过21亿元的承销收入.
**国际商报**
--参加第六届国际油脂油料大会的专家普遍预测,在政府收储可能性较大、明年豆粕需求升温的情形下,中国可能将在明年保持大豆进口的旺盛势头.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/邵晓忆; 审校 乔艳红
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。