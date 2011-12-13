〔全球经济〕OECD报告称,明年成员国政府融资需求将达10.5万亿美元

* OECD成员国将在债市融资10.5万亿(兆)美元

* 问题在於投资者信心不足,而非资金短缺

路透巴黎12月12日电---经济合作暨发展组织(OECD)周一警告称,随着OECD成员国奋力维护投资者信心,同时要将数以万亿美元计的债务展期,其在明年将面临越来越大的再融资压力.

OECD在一份有关政府融资需求的研究报告中称,成员国在2012年将不得不通过金融市场筹集总计10.5万亿美元,略高於今年的10.4万亿.

在未来三年中,成员国政府必须为现有长期债务的大约30%进行再融资,可能为不少七国集团(G7)和欧元区国家带来债务展期挑战.

OECD公共债务管理部门主管Hans Blommestein认为,风险不在於投资者缺乏资金来支撑政府融资需求,而在於信心不足.

"我认为对主权资产的投资需求很大."他对路透表示,"可问题在於各国政府的财政计划有很大的不确定性."

"对欧元区而言,市场对任何债务危机解决方案都充满了不信任.个人而言,我认为这是完全不合理的."他表示,并称自希腊债务问题首先触发欧元区债务危机以来,欧元区领导人已经实施了深刻的财政改革措施.(完)