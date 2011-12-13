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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:17 BJT

〔中国新债〕中炬高新将於下周二发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月13日电---中国中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(600872.SS)周二公告称,将於下周二
(20日)簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中炬高新     7.5       3       12  12/20簿记建档  光大银行      AA-       12/21      12/22
  (600872.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校

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