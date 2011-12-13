〔巴西评等〕更多限制财政支出举措将帮助改善巴西评级展望--标普

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 巴西主权评级11月调高至BBB後,展望为稳定
* 标普巴西主管称财政方面是评级展望的弱点
* 标普预计初步预算盈余占GDP的比例接近3%
路透圣保罗12月12日电---标准普尔一位高管周一表示,巴西政府若采取进一步限制支出的举措,可能帮助改进该国债信评级展望.
标普11月17日将巴西评级从BBB-上调至BBB,指与遭降级的意大利、希腊和爱尔兰等欧洲国家相比,巴西财政状况相对强劲.标普维持巴西评级展望为"稳定"不变.
"什麽会让评级展望变为正面?...财政约束再提高一点会令巴西(评级展望)改善速度明显加快,"标普巴西主管Regina Nunes表示.
巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)已经削减今年支出,以促使通胀自六年高位下滑.
截至10月的12个月,巴西预算盈余初值相当於国内生产总值(GDP)的3.33%,符合政府设定的大约为3.3%的目标.
Nunes表示,这一点如果改善,可能引发巴西债信评级展望变好.
Nunes说,若巴西经济成长速度高於预期,该国评级展望亦可能改善.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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