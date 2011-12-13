《外汇动态》美元兑菲律宾披索受空头回补推动而扬升

0208GMT---美元兑菲律宾披索PHP=PDSP受空头回补推动而上扬,因市场忧虑欧元区主权评级或遭大面积调降,且此前公布的菲律宾出口数据疲弱.

菲律宾10月出口较上年同期下降14.6%,为连续第六个月下滑.

美元兑披索上升0.6%至43.86.但一些交易商正在寻找逢高抛售的机会.

一位驻马尼拉的欧资银行交易员称,"市场目前仍然焦虑不安.若在目前水准出现一些卖空但停止单非常密集,我也不会感到意外."(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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