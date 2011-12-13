版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:30 BJT

〔中国新债〕福建能源集团周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月13日电---中国福建省能源集团有限责任公司周二公告称,将於周五(16日)
簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  该期券为福建能源集团今年第二期短期融资券,首期6亿元一年期短融已於10月发行.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  福建能源集团  4        4       12   12/16簿记建档  中信银行     AA+      12/20      12/21
                                                     中信证券  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐