〔中国公开市场〕一年央票利率持稳,连续净回笼未明显影响流动性(更新版)

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
(新增央行公告内容和分析师评论)
* 一年央票收益率第四周持平於3.4875%
* 因到期资金量偏少,本周提前实现净回笼
* 存准下调在前,连续净回笼未改市场宽松资金面
路透上海12月13日电---中国央行公开市场一年央票收益率第四周持平,而且因到期资金过少,公开市场连续第三周实现净回笼.不过因央行刚刚下调存准释放出约4,000亿元流动性,加之财政性存款投放因素,资金面所受影响尚不明显.
业内人士并称,年底前公开市场到期资金规模持续偏低,不排除一段时间内会连续净回笼;而央票发行收益率则有望维持稳定,因预计央行近期降息的可能性有限.
央行公告显示,上午招标发行的380亿元人民币一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第四周持平於3.4875%;同时进行的350亿元28天期正回购操作,中标利率亦稳在2.80%.不考虑周四情况,本周公开市场已提前实现净回笼,目前规模为600亿元.
对於公开市场持续的净回笼,除此前下调存准因素,"年内还有财政存款投放,所以央行不太担心本月的流动性."北京一大型券商分析师认为.
时隔近三年後,中国央行决定自12月5日下调法定存款准备金率0.5个百分点,向市场约释放3,500亿元至4,000亿元的流动性.截至今日,包括本周在内,央行公开市场的三周净回笼量为1,850亿元.
不过兴业银行首席经济学家鲁政委等人撰写的最新报告说,考虑到春节一般都可能出现流动性波段抽紧,再加上公开市场到期量畸低、外汇占款增量减少、及元旦春节相距很近等因素,2012年春节期间的流动性需特别关注.
报告并预计,农历新年前,可能会有0.5-1个百分点的准备金率下调.如果12月份公开市场回笼量大,那麽在12月份和1月份分别有下调一次的可能;反之则下调会在1月份.
中国2012年农历新年(春节)法定假期为1月22日-28日.
另外,此前业内人士透露公开市场一级交易商新增上报14天正回购需求.但至目前还不能判断本周是否一定会进行该项操作.
央行上周二发行了500亿元一年期央票,中标收益率3.4875%;当日还进行了500亿元28天期正回购操作,利率2.80%.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
公开市场此前连续两周净回笼,其中上周1,010亿元的净回笼规模并创下逾八个月的高点.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 380
(周四) 待定
正回购 (周二) 350
(周四) 待定
央票到期 30
正回购到期 100
====================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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