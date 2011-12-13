英国企业家呼吁确保本国在欧元区影响力

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月12日电---行业高管周一表示，英国必须尽快行动以确保其在欧洲的影响力。一些高管警告称，英国首相卡梅伦否决修改欧盟条约的决定或让未来日子变得更艰难。

全球最大广告集团WPP(WPP.L)的首席执行官苏铭天(Martin Sorrell)对路透表示，卡梅伦否决修改欧盟条约的决定“似乎并不是最好的方式”，可能导致英国孤立于欧盟之外。

苏铭天在伦敦一场会议的间隙对路透表示：“我的直觉似乎告诉我，呆在帐篷里好於在帐篷外。”“相比经济问题，政治问题尤其如此。”

接受路透采访的银行家周一驳斥了所谓卡梅伦此举意在扞卫银行家利益的说法。他们警告称，卡梅伦的强硬立场可能导致伦敦进一步丧失影响力。

同时，英国工业联盟(CBI)表示，欧元区各方的重中之重就是必须在此欧债危机下团结起来。

CBI总干事克里德兰(John Cridland)在声明中表示：“企业希望停止抱怨，同时英国要迅速维护我们在欧盟市场的影响力。英国外贸的40%与欧元区经济体有关，数以千计的就业机会也都有赖于那里。”

“令人感到具有讽刺意味的是，与维护欧元区稳定有关的迫切问题相比，大家似乎更关注英国否决修改欧盟条约，欧元区的稳定对英国企业至关重要。”

卡梅伦立场的批评者表示，这将使英国更难影响欧盟决策过程，并疏远了那些传统上认可英国亲市场、反联邦立场的合作夥伴。（完）