〔基金观点〕Tiberius认为全球经济不会陷入衰退,看好基本金属

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透伦敦12月12日电---Tiberius资产管理公司表示,由於全球经济不太可能大幅恶化,明年大宗商品需求料依然稳健,其中基本金属基本面最富吸引力.
Tiberius合夥创办人暨执行长Christoph Eibl指出,整体经济展望并不像金融市场所担心的那麽黯淡,他认为全球经记不会陷入衰退.
"我们相信,长期而言欧盟将能幸存,维持某种实力...我不认为欧洲或美国正步向衰退.我们只是看到一次经济下滑,而非周期性衰退."Eibl告诉路透.
他指出,"以美元计,今年大宗商品投资平仓情形比2008年多.依我们看,今年平仓量之多,使部分商品已经超跌."
他认为基本金属的基本面大有可为,因此看好这个领域,并认为铜和锡CMSN3为其中的佼佼者.
"铜和锡是我们青睐的两种基本金属.印尼锡矿供应不足且紧俏.锡金属明显是赌其供应面因素."Eibl称.
而全球第二大铜矿、印尼Grasberg矿场劳工计画将三个月的罢工延长至1月15日,料也将进一步削减铜产量.
Eibl预计中国将继续逢低买进,以满足国内铜需求.
"中国坐拥大量美元,这些资金最後可能转为其他形式,譬如大宗商品.我们过去已看到这种情况,我认为这种情况应该没理由改变."
Tiberius的旗舰Tiberius大宗商品Alpha基金中,工业金属占20%.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
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