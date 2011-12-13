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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:45 BJT

〔中国新债〕无锡国联发展集团周五将发6亿元中期票据,期限五年

路透上海12月13日电---中国无锡市国联发展(集团)有限公司周四公告称,将於周五(16日)簿记建档发行
6亿元人民币中期票据,期限五年.

  该期债为无锡国联今年第三期中票,此前发行的两期中票总额为16亿元,期限均为五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  无锡国联      12       6         5   12/16簿记建档  兴业银行     AA+      12/19       12/20
  发展集团                                            民生银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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