〔基金产业〕10月美国对冲基金赎回数额蹿升,因之前亏损严重--调查

路透波士顿12月12日电---对冲基金投资者看来终於忍无可忍了.

经历数月严重亏损後,对冲基金的大小客户纷纷要求赎回.BarclayHedge和TrimTabs Investment Research数据显示,10月客户共套现90亿美元,是9月赎回总额26亿美元的三倍多.

上述两机构周一发布的报告显示,客户大量赎回令对冲基金产业规模缩水至1.66万亿(兆)美元,创下近两年来最低水准,远低於2万亿美元的历史高位.自2009年7月客户赎回178亿美元以来,如此高的赎回规模尚属首见.

数以百计的对冲基金规定赎回截止时间为10月,因此许多眼见基金接连亏损五个月的客户选择在此之前赎回.

就连John Paulson等对冲基金行业的明星也惨遭滑铁卢.截至9月末,Paulson的主打基金Advantage基金下滑近50%,其投资者可在10月31日前决定是否赎回.(完)