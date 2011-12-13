《外汇动态》据闻在1.30水准存在大量欧元/美元的期权障碍

0229GMT---两位交易商提及,有传闻称在1.3145-50区域存在欧元/美元期权障碍,就在10月4日低点1.3145构成的关键支撑位附近.之後在1.3000水准存在更大规模的期权障碍.欧元在触及障碍之前可能会寻到一些支撑,即在1.3042,此处是2011年上半年升势的61.8%回档位.1.3250附近则聚集了一些小规模的卖单.