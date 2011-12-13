《外汇动态》据闻在1.30水准存在大量欧元/美元的期权障碍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0229GMT---两位交易商提及,有传闻称在1.3145-50区域存在欧元/美元期权障碍,就在10月4日低点1.3145构成的关键支撑位附近.之後在1.3000水准存在更大规模的期权障碍.欧元在触及障碍之前可能会寻到一些支撑,即在1.3042,此处是2011年上半年升势的61.8%回档位.1.3250附近则聚集了一些小规模的卖单.
一家日本券商的交易员表示,欧元料将在当前水准徘徊,甚至可能受到空头回补的支撑而反弹,因为昨日跌幅沉重.根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,大量的欧元空仓或许可以成为让欧元稍事喘息的一个理由,并可能防止欧元测试10月4日低点.
欧元/美元EUR=目前持稳在1.3177,此前一度小幅走低.(完)
--编译 高琦; 审校 李爽
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。