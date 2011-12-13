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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 10:47 BJT

《外汇动态》据闻在1.30水准存在大量欧元/美元的期权障碍

0229GMT---两位交易商提及,有传闻称在1.3145-50区域存在欧元/美元期权障碍,就在10月4日低点1.3145构成的关键支撑位附近.之後在1.3000水准存在更大规模的期权障碍.欧元在触及障碍之前可能会寻到一些支撑,即在1.3042,此处是2011年上半年升势的61.8%回档位.1.3250附近则聚集了一些小规模的卖单.

一家日本券商的交易员表示,欧元料将在当前水准徘徊,甚至可能受到空头回补的支撑而反弹,因为昨日跌幅沉重.根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,大量的欧元空仓或许可以成为让欧元稍事喘息的一个理由,并可能防止欧元测试10月4日低点.

欧元/美元EUR=目前持稳在1.3177,此前一度小幅走低.(完)

--编译 高琦; 审校 李爽

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