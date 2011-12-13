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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 13:21 BJT

〔背景资料〕中国近期在澳洲的LNG投资项目

路透12月12日电---中国石油化工股份(0386.HK)的母公司--中石化集团周一同意,将其在Australia Pacific LNG合资企业中的持股比例提高至25%,并将每年从该项目增加购买330万吨的天然气.[ID:nCN1278000]

中国企业近年来加快投资澳洲项目的步伐,为的是在国内天然气市场迅速增长之际确保供应,并在液化天然气(LNG)与非传统天然气开采领域获取相关专业技术.

以下为中国企业近期在澳洲LNG项目投资一览:

投资方 项目 卖方 产量/持股比例 时间框架

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中海油 Queensland BG Group 3.6百万吨/年 2014,20年

Curtis BG.L 5%权益

Island*

中海油 North West Woodside 3.7百万吨/年 2006年

Shelf (WPL.AX)

中石油 Gorgon 壳牌 2百万吨/年 2015年,20年

RDSA.L

中石油 Gorgon 艾克森美孚 2.25百万吨/年 2015年,20-25年

(XOM.N)

中石油 Arrow LNG* 壳牌 (第一阶段) (预估)2017年

4百万吨/年

50%权益

中石化集团 APLNG* Origin 7.6百万吨/年 2015年,20年

(ORG.AX) 25%权益

中国寰球工程公司 LNG项目开发中 Australia 19.9%权益 --

(隶属中国石油天然气集团) LNG Ltd.

(LNG.AX)

* 煤层气天然气项目 (完)

--编译 隋芬;审校 张若琪

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