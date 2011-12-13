〔背景资料〕中国近期在澳洲的LNG投资项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月12日电---中国石油化工股份(0386.HK)的母公司--中石化集团周一同意,将其在Australia Pacific LNG合资企业中的持股比例提高至25%,并将每年从该项目增加购买330万吨的天然气.[ID:nCN1278000]
中国企业近年来加快投资澳洲项目的步伐,为的是在国内天然气市场迅速增长之际确保供应,并在液化天然气(LNG)与非传统天然气开采领域获取相关专业技术.
以下为中国企业近期在澳洲LNG项目投资一览:
投资方 项目 卖方 产量/持股比例 时间框架
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中海油 Queensland BG Group 3.6百万吨/年 2014,20年
Curtis BG.L 5%权益
Island*
中海油 North West Woodside 3.7百万吨/年 2006年
Shelf (WPL.AX)
中石油 Gorgon 壳牌 2百万吨/年 2015年,20年
RDSA.L
中石油 Gorgon 艾克森美孚 2.25百万吨/年 2015年,20-25年
(XOM.N)
中石油 Arrow LNG* 壳牌 (第一阶段) (预估)2017年
4百万吨/年
50%权益
中石化集团 APLNG* Origin 7.6百万吨/年 2015年,20年
(ORG.AX) 25%权益
中国寰球工程公司 LNG项目开发中 Australia 19.9%权益 --
(隶属中国石油天然气集团) LNG Ltd.
(LNG.AX)
* 煤层气天然气项目 (完)
--编译 隋芬;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。