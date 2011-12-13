〔中国个股〕光大银行私人银行成立在即,明年客户数计划增长30%以上

* 光大银行私人银行即将成立,首批布局四大城市

* 私银客户数量明年计划增30%以上,资产总量增50%

* 明年还将积极申请私人银行牌照

路透北京12月13日电---随着中国高净值人群总量的迅猛增加,中国第六大股份制商业银行--光大银行(601818.SS)亦加入到私人银行大军中,其私人银行拟于本月21日正式挂牌,首批将在北京、上海、深圳和太原布点.

光大银行零售业务部总经理张旭阳周一晚间接受路透采访时表示,计划明年私人银行客户数量增长至少30%以上,待明年第一批分行试点後,还将积极申请私人银行牌照.

"我们在高端客户数量上,与民生、中信基本等量…计划明年私人银行客户数量增长至少30%以上,客户资产总量增50%甚至更快."张旭阳称.

光大提供数据显示,目前该行拥有优质客户(资产在50万元以上)21万人,管理资产3,000多亿元人民币.其中,私人银行客户1万余人,资产需达1,000万元以上.

张旭阳还介绍称,光大已在产品、品牌、客户数量等有数年的积累,未来将更侧重於核心产品的差异化,重点关注离岸金融业务、融资、另类投资等核心金融产品.

"如现在一些高端人士有移民需求,我们会在海外找到最专业的第三方来打通客户海外投资渠道,另类投资可以有钻石、高端房地产、艺术品等多种投资需求,我们就会增加更广泛的客户提供方案."张旭阳称.

光大银行2011年半年报显示,该行上半年的零售银行业务营业收入59.32亿元,利润总额24.99亿元.

目前,中国银监会仅给工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、交行(3328.HK)(601328.SS)三家银行发过私人银行牌照,且只针对上海设立的私人银行管理总部.

张旭阳亦表示,待明年第一批分行试点私人银行业务後,视该业务的监管范围明细後,会积极申请私人银行的牌照.

据业内数据,自2007年中国银行私人银行部率先成立以来,截至今年6月末目前已有16家中外资银行在22个城市开设了超过150家私人银行机构,管理资产规模超过3万亿元.(完)