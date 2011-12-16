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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 08:48 BJT

〔中国并购〕今年中国企业参与的并购金额1,808亿美元,同比降4%--汤森路透

路透北京12月16日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年中国企业参与的并购总金额达1,808.2亿美元,共计3,774项并购案,较去年的1,873亿美元下降4%.

上述数据截至於本周一(12日).报告指出,国内并购占中国总并购金额的55%,以2,619宗交易案达到987亿美元的总交易金额,主要受惠于工业和材料两大行业针对上下游公司进行的并购与调整.

同期,海外企业入境并购的案例737项,并购总金额354亿美元,较去年同期的253亿美元增长40%,创海外入境并购的最高记录.对外收购方面,今年共有并购案309宗,涉及交易金额446.1亿美元.

"从对外收购的角度看,在能源与资源行业的对外并购开始减少,反映了中国企业开始从单纯的资源收购转移到其它类型的并购趋势,"报告称,"其中包括收购新技术,买入有吸引力的品牌,结合有潜力的品牌概念,及收购可持续发展国际市场份额的目标公司."

此外,巴西成为跨境收购最大目标市场,目前总计八项并购案例金额达75亿美元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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