〔中国并购〕今年中国企业参与的并购金额1,808亿美元,同比降4%--汤森路透

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月16日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,今年中国企业参与的并购总金额达1,808.2亿美元,共计3,774项并购案,较去年的1,873亿美元下降4%.
上述数据截至於本周一(12日).报告指出,国内并购占中国总并购金额的55%,以2,619宗交易案达到987亿美元的总交易金额,主要受惠于工业和材料两大行业针对上下游公司进行的并购与调整.
同期,海外企业入境并购的案例737项,并购总金额354亿美元,较去年同期的253亿美元增长40%,创海外入境并购的最高记录.对外收购方面,今年共有并购案309宗,涉及交易金额446.1亿美元.
"从对外收购的角度看,在能源与资源行业的对外并购开始减少,反映了中国企业开始从单纯的资源收购转移到其它类型的并购趋势,"报告称,"其中包括收购新技术,买入有吸引力的品牌,结合有潜力的品牌概念,及收购可持续发展国际市场份额的目标公司."
此外,巴西成为跨境收购最大目标市场,目前总计八项并购案例金额达75亿美元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。