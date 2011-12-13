〔中国新债〕艾比湖农工商公司下周二将发5.5亿元浮息中票,期限七年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月13日电---中国新疆艾比湖农工商联合企业总公司周二公告称,将於下周二(20日)簿记建档发行 5.5亿元人民币浮息中期票据,期限七年,利率基准为一年期Shibor,并附第五年末上调票面利率选择权及投资者 回售选择权. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 新疆艾比湖 5.5 5.5 7 12/20簿记建档 华夏银行 AA 12/22 12/23 农工商联合总公司 (浮息,一年Shibor基准) (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。