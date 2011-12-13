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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 11:05 BJT

〔中国新债〕艾比湖农工商公司下周二将发5.5亿元浮息中票,期限七年

路透上海12月13日电---中国新疆艾比湖农工商联合企业总公司周二公告称,将於下周二(20日)簿记建档发行
5.5亿元人民币浮息中期票据,期限七年,利率基准为一年期Shibor,并附第五年末上调票面利率选择权及投资者
回售选择权.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  新疆艾比湖    5.5      5.5       7   12/20簿记建档  华夏银行     AA       12/22       12/23
  农工商联合总公司         (浮息,一年Shibor基准)
                   (附第五年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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