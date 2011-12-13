〔中国债市动态〕现券收益率窄幅波动,一年央票发行收益率如期持平

路透北京12月13日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率窄幅波动.一年期央票发行收益率如期持平,年底将至,机构忙于各自的指标调整,在没有新消息刺激的情况下,现券呈现盘整态势.

"今天现券收益率基本没动,一年央票(发行收益率),大家都觉得会持稳,"上海一大型银行交易员称,"年底前,机构的想法各种各样的,市场不是受预期支配的."

她进一步指出,年底前,部分机构会面临信用额度等限制,现券收益率有"一点点"上行的压力,近期获利抛盘较多或佐证之,而信用债体现更明显一些;然料新的一年,央行不会停下量化趋松的脚步.

央行稍早在公开市场招标发行的380亿元人民币一年期央票,中标收益率连续第四周持平於3.4875%.[CN/MMTCN]

北京时间11:03，剩余期限约0.99年的央票1101094券最新双边报价收益率CN1101094=CFXM为3.4850%/3.4650%,上日尾盘为3.4900%/3.4760%;剩余期限9.94年的国债110024券最新双边报价收益率CN110024=CFXM为3.5050%/3.4800%,上日尾盘为3.51%/3.49%.(完)