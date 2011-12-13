〔日本金融〕日央行投放美元流动性的操作获得强劲买需

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月13日电---日本央行周二提供美元流动性的操作吸引强劲买需,表明银行正努力为关键的年末期确保资金,同时受欧债危机紧张情绪影响,市场上的美元融资成本料会保持在高位.
这是自上月全球主要央行为缓解欧债危机加剧的影响,达成协议联手压低美元融资成本以来,日本央行首次通过市场操作提供三个月期美元流动性.
日本央行通过两笔2012年3月8日到期的操作总计供应47.56亿美元,远超上月两笔类似期限操作所提供的2亿美元.
贷款利率降至0.610%,从11月29日三个月期操作时的1.120%下滑,但仍高於周一的三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)0.5435%的水平.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。