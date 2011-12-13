〔日本金融〕日央行投放美元流动性的操作获得强劲买需

路透东京12月13日电---日本央行周二提供美元流动性的操作吸引强劲买需,表明银行正努力为关键的年末期确保资金,同时受欧债危机紧张情绪影响,市场上的美元融资成本料会保持在高位.

这是自上月全球主要央行为缓解欧债危机加剧的影响,达成协议联手压低美元融资成本以来,日本央行首次通过市场操作提供三个月期美元流动性.

日本央行通过两笔2012年3月8日到期的操作总计供应47.56亿美元,远超上月两笔类似期限操作所提供的2亿美元.

贷款利率降至0.610%,从11月29日三个月期操作时的1.120%下滑,但仍高於周一的三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)0.5435%的水平.(完)