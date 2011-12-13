〔中国货币市场〕回购利率窄幅震荡,年内资金供给充足但跨年略显紧张

路透上海12月13日电---中国银行间市场周二早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS窄幅震荡.市场流动性依然偏于宽松,对於到期日在年内的资金供给相对充足,但银行对跨年度资金供给相对谨慎,价格偏高,且出借方亦较为难寻.

交易员并表示,虽然年底银行对流动性需求较多,但财政存款在下旬投放力度将增加,资金面还将继续改善,预计月底回购利率不会出现大幅上行.

"隔夜和七天(回购)供应都挺充足,借钱很容易."华南一银行交易员称,"但大家对跨年资金比较谨慎,价格很高,还不太好借."

他并指出,考虑到年底银行资金需求偏大,再加上明年1月恰逢春节,银行需要保持高备付,鉴於对1月资金需求的偏高预期,银行因此对出借跨年态度谨慎.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9663 2.9542 +1.21 2,079.06

七天CN7DRP=CFXS 3.4966 3.538 -4.14 445.76

14天CN14DRP=CFXS 3.5730 3.6313 -5.83 129.60

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9556 2.9576 -0.20 563.83

七天CHICNY7D=CFXS 3.4951 3.5450 -4.99 73.20

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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