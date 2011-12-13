《热点透视》欧盟以或有资本给银行补漏的规定恐怕不合投资者胃口

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 程琳

路透伦敦12月12日电---欧洲银行业管理局(EBA)出台的这项措施可谓好坏参半.该机构12月8日宣布,银行可用或有资本弥补资产负债表上1,150亿欧元的资本缺口.这大概真能帮到资金紧缺的银行,但首先,部分细节或许值得细细推敲.

对於或有可转换资本,又称或有可转债(Cocos),债券投资者一般比较谨慎,因为这些债券可在资金紧张时自动转换为股权.若是期限固定且票息不可随意递延的Cocos,则往往可以较容易兜售一空,例如瑞士信贷今年稍早发行的20亿美元债券.瑞信规划中19%的核心一级资本充足以及其它Cocos也功不可没,使该行不太可能触碰到债转股门槛--7%的核心一级资本比率.

EBA的要求看上去不够诱人.根据说明,这些证券必须是永续证券,票息可以被发行银行或EBA递延.此外,触发债转股的核心资本比率要求为7%,仅比EBA设定的目标9%低两个百分点.若无高额票息,债券投资者是不太可能对这种高风险产品感兴趣的.

不过EBA的规定也并非一无是处.它将允许银行发行不仅可在形势不佳时转换、也可在形势大好时转换的Cocos.这可能吸引到一些投资者,例如买入Bank of CyprusBOC.CY13亿欧元Cocos的投资者.如果该行股价上涨,投资者即可债转股.

同时,Cocos也可以是政府介入的绝好方式.对一些银行而言,例如德国商业银行(CBKG.DE),按照EBA方式计算出的资本缺口实在是太大,若政府直接注入股本,将大大摊薄私人股东的权益.而发行Cocos则可使政府在不取得控股权的情况下帮助该行.

但更好的方案也许是,EBA允许各国监管机构有空多灵活决定的空间.巴塞尔III协议应允许需转换Cocos的最低资本比率为5.1%,这样对投资者的吸引力就会更大.要想给予困难银行筹措更多资金的机会,EBA或可采取诸如此类的方式.(完)