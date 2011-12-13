《热点透视》欧洲政经角力剧情跌宕起伏,法国接连成为输家

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 白云

路透伦敦12月12日电---法国总统萨科奇再次让世界相信他在欧洲峰会上取得伟大胜利.但这次也一样托大家的福,因为大家将注意力从会谈要旨转移开来,被由萨科奇扮演厉害角色的节外生枝戏码所吸引.最近峰会上,英国首相表现出前所未闻的生疏外交能力,让他有机可乘.萨科奇或许愚弄了专家和部分法国民意.但不争的事实是,所有关於如何才能最好地应对欧债危机的重要争论上,法国悉数败给德国.

法国每次都答应了德国提出的大部分要求.对合乎宪法的"债务控制"措施,法国表示赞同,该措施远比萨科奇早前提议针对法国预算的"金科玉律"有力.法国还同意对违反欧元区财政纪律规定的国家实施准自动制裁.

但在欧洲央行(ECB)角色问题上,法国遭受的失败最严重.从此峰会到彼峰会,法国一次又一次企图回避ECB总裁德拉吉强调的欧盟条约"精神",即禁止央行为区内成员国预算赤字提供融资.法国还提议给予欧洲援助基金银行资格,还建议ECB应向国际货币基金组织(IMF)提供贷款.所有这些点子均来自天马行空的法国财政部.不出意外,这些提议无一例外全被德国总理梅克尔和ECB枪毙.

每次峰会上,萨科奇都竭力扭转局势,为法国解围.但每次都变成法国与德国联手狠狠教训第三国.所以就有了後来的前意大利总理贝鲁斯柯尼和前希腊总理帕潘德里欧相继下台,上周英国首相卡梅伦也被欺负了一通.评论人士坚持认为,最近峰会对法国来说是一大外交胜利.按这个衡量标准来看,有人不禁会琢磨,那怎麽样才算是失败.(完)