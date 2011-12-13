版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 11:37 BJT

〔中国新债〕中原环保下周二将发2.3亿元中期票据,期限三年

路透上海12月13日电---中国中原环保股份有限公司(000544.SZ)周二公告称,将於下周二(20日)簿记建档发行
2.3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  中原环保      2.3     2.3        3   12/20簿记建档  广发银行     AA-      12/21       12/22
  (000544.SZ)                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐