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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 11:57 BJT

〔印度卢比汇率〕卢比兑美元连续第二日触及纪录低位,受欧债忧虑打压

路透孟买12月13日电---印度卢比兑美元INR=D2周二连续第二日触及纪录低位,报53.21,因市场担心欧洲债务危机或加剧印度的经济放缓.

0335GMT时,卢比兑美元报53.15/18,周一下跌1.53%至52.84/85.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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