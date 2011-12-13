〔中国汇市〕人民币兑美元略跌,受欧元拖累中间价低开至近两周低点

* 人民币兑美元略跌

* 欧元跌至两个月低位,拖累中间价至近两周低点

* 央行维稳意图明显,近期汇率料盘整

路透上海12月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘小幅下跌,因欧元区经济体面临评级下调的压力,欧元跌至两个月低点,拖累人民币中间价亦开在近两周低位,进而带动整体汇价交投区间下移.

交易员指出,中间价整体仍未脱离近期位於6.33元附近的区间,显示央行年底的维稳意图明显,加上年底金融机构的指标基本已完成,各方交投意愿不强,近期料以盘整走势为主.

"最近(汇价)还是会稳定吧,年底前不会大幅升值也不会大幅贬值的,"上海一银行交易员称.他认为,即便欧债危机进一步深化或年底企业结汇盘骤然增多,亦不会对汇价走势产生趋势性的影响.

上周五的欧盟峰会上,欧元区17国就制定更为严格的财政纪律达成一致,一度引发欧元上扬.不过乐观人气很快消散,欧元跌至两个月低点.因欧洲领导人未出台果断举措来缓解欧元区国家和银行的短期压力,引发三大评级机构发出警告,其中穆迪称可能检讨欧盟全部27个成员国的评级.[ID:nCN1279592]

人民币兑美元中间价今日报在6.3359元,较上一交易日的6.3297元下跌;北京时间11:33人民币兑美元即期报6.3644元,目前低位在6.3666,前一交易日收在6.3606元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3676元是今日人民币对美元交易区间下限.

离岸市场上,北京时间11:35,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3581/75元,上日尾盘报6.3655元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4155/95,上日尾盘为6.4140元.

欧元周二亚洲时段在两个月低点附近挣扎,而商品货币也受创,因投资者预计欧元区主权债信评级最早会在本周被调降.[FRX/CN]

欧洲上周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.[ID:nCN1276678]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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