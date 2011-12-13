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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 14:23 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--12月13日

累计未到期余额:1,800亿元人民币

    到期日 操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
2011/12/15       91          3.16          100
     12/20       28          2.80          150
     12/27       28          2.80          100

               当月累计: 350 
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 2012/1/3        28          2.80          500
      1/10       28          2.80          350
      1/12       91          3.16          300

               当月累计: 1,150
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      3/8        91          3.16          300

               当月累计: 300          (完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

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