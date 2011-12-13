〔中国债市〕现券收益率小幅上行,获利了结及基金赎回令卖盘增加

路透上海12月13日电---中国银行间债市周二现券收益率小涨,买卖双方价差大尽显市场分歧.央行公开市场强势回笼未对资金面造成扰动,然获利了结及部分基金公司赎回压力,仍令卖盘增加.

"买盘很少,卖盘比较多,所以收益率还是上了.很多基金赎回,也有些机构获利了结,"北京一保险公司交易员表示.

北京一银行交易员亦指出,近期可以关注基金赎回对市场带来的影响,不过预计冲击不会过大.此外,本周银行交易商协会估值中枢的上移,也对市场形成一定的引导.

中国银行间市场交易商协会定价估值显示,短期融资券和中期票据收益率估值止跌小幅反弹,其中低评级品种升幅居前.[ID:nCN1278246]

10月新增外汇占款出现负增长,令市场对资金面前景心存忧虑.不过上述北京交易员认为,不必过於恐慌.今後新增外汇占款中枢会逐渐下移,但从2,000多亿元人民币直接落入负值,也是较为偶然的现象,未来应该会逐步回升.

中国人民银行数据显示,10月末外汇占款余额为25.4869万亿元.据此计算,当月外汇占款下降了248.92亿元.而9月则新增2,473亿元人民币.[ID:nCN1231988]

中国央行公开市场一年央票收益率第四周持平,而且因到期资金过少,公开市场连续第三周实现净回笼.不过因央行刚刚下调存准释放出约4,000亿元流动性,加之财政性存款投放因素,资金面所受影响尚不明显.[CN/MMTCN]

剩余期限约0.93年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4860%/3.4800%,上日尾盘为3.4850%/3.4750%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9649 3.4847

上日 2.9542 3.5380

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4878/3.4170

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6233/2.5523

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5351/3.4721(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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