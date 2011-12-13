《企业看点》--12月13日财务活动报导摘要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月13日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报报导称,Evraz(EVRE.L)提高了与Severstal(CHMF.MM)合并的可能性,此举将令这两大俄罗斯钢铁制造商成为以产量计的世界第八大生产商.[ID:nL6E7ND002]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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