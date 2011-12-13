《企业看点》--12月13日财务活动报导摘要

路透12月13日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报报导称,Evraz(EVRE.L)提高了与Severstal(CHMF.MM)合并的可能性,此举将令这两大俄罗斯钢铁制造商成为以产量计的世界第八大生产商.[ID:nL6E7ND002]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)