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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 12:42 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:从开盘高位小幅回落

IFR悉尼12月13日电---美元兑日圆以外亚洲货币较开盘高位略微走低,出口商与央行卖盘暂时压制上行走势.亦造成影响的是欧元与澳元从先前低点的小幅反弹(欧元在抵达障碍位1.3150之前反弹).市场仍对欧元区债务形势持非常负面的看法,但现在来看或许有点过度.

技术交易员今早有些失控,其指出欧元兑美元有下滑20个大点的可能,而鉴於大宗商品走势、中国、欧洲及金融市场其他不利事件,澳元兑美元继续受到牵累.亚洲地区股市追随隔夜股市走势,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS最新下滑1.24%.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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