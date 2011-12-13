《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:从开盘高位小幅回落

IFR悉尼12月13日电---美元兑日圆以外亚洲货币较开盘高位略微走低,出口商与央行卖盘暂时压制上行走势.亦造成影响的是欧元与澳元从先前低点的小幅反弹(欧元在抵达障碍位1.3150之前反弹).市场仍对欧元区债务形势持非常负面的看法,但现在来看或许有点过度.