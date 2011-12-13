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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 12:29 BJT

〔中国新债〕内蒙古岱海发电周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月13日电---中国内蒙古岱海发电有限责任公司周二公告称,将於周五(16日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  内蒙古        9        4       12  12/16簿记建档  招商银行     AA       12/20     12/21  
  岱海发电
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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