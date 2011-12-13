版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 12:45 BJT

《外汇动态》欧元和澳元均触及盘中高位,受空头回补推动

0419GMT---在盘初处於守势之後,少量空头回补推动欧元和澳元升至盘中高位.交易商称,没有提振欧元和澳元走高的其他消息.

欧元兑美元EUR=微升0.1%至1.3197.澳元兑美元AUD=一度穿升日线图一目均衡云区底部1.0077,并缓慢迈向55日移动均线切入位1.0120.澳元兑美元最新报1.0090.

一主要日资银行的现货交易商称,"不过欧元迟早还将走低."

他表示,"空头回补将提供较好的卖盘水准--此模式在过去数周常见."(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐