〔路透专访〕中国明年财政收入增幅或降至约10%,赤字规模宜缩减--专家

* 明年财政收入增幅预计回落到10%左右

* 受经济减速及结构性减税等影响

* 明年赤字规模宜缩减,建议减少1,000-2,000亿元

* 利用减速加快结构调整和推进体制改革

作者 沈燕

路透北京12月14日电---尽管中国明年财政政策依旧定调积极,但财政部专家指出,赤字规模应继续削减1,000-2,000亿元人民币,同时中国应利用经济减速的机会加快结构调整和推进社会经济体制方面的改革.

财政部财科所副所长刘尚希在接受路透电话专访时就称,放慢的经济增速相应导致财政收入增幅放缓,预计明年财政收入增幅会在10%左右,而财政支出的刚性需求却在增加,明年仍需要保持一定规模赤字.

"今年中国经济增长仍会达9%,虽然目前正明显下降,这也对中国提供了一个调结构的机会,不要一看到经济减速,就赶紧想着通过政府投资去拉动."刘尚希称,"08年的保增长之路不能再重复了,如果打这种强心针,後果很严重."

上周五结束的中央政治局会议明确提出,明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,着力深化改革开放,着力保障和改善民生,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定.

财政部副部长廖晓军此前表示,今年全国财政收入会超额完成预算,主要因为进口、工业企业利润和工业增加值的增长都超过年初预计,令相应税收增长超预算.数据显示,1-11月累计,全国财政收入97,309亿元,同比增长26.8%.

但从单月数据看,财政收入已显放缓增长态势,11月全国财政收入同比增长10.6%,延续了9月以来回落态势.主要是受经济增速趋缓、提高个人所得税免征额、汽车和房地产交易量下降相关税收减少以及出口退税增长较多等因素影响.

**明年赤字规模宜缩减**

保持一定赤字规模显然也是积极财政政策的重要内容之一.中国为应对2008年的金融危机,当年末推出两年4万亿的政府投资刺激经济计划,财政和货币政策亦大转身,一直实施积极财政政策.

相对应的赤字规模分别是2009年为9,500亿元人民币,2010年10,500亿元,2011年为9,000亿元.

刘尚希指出,虽然欧债危机仍在发酵,对中国经济的影响也在持续,但中国更应该从中有所警示,包括利用经济的减速加快结构调整的步伐,同时缩减政府赤字规模.

他指出,虽然目前经济减速态势明显,但今年GDP增速预计仍保持在9%以上,明年受结构性减税,以及经济增长放缓等影响,财政收入的增幅预计会在回落到10%左右.

刘尚希指出,由於财政收入增幅可能下降,但政府的刚性支出仍在增长,包括科技、文教、农业等方面,因此明年仍需要保持一定的赤字规模.

"如果每年赤字规模减少1,000-2,000亿元,同时经济增速维持在7%左右,着力调整结构,到十二五末赤字基本上就减得差不多了."刘尚希称.

但他不无担忧地提到,积极财政政策有很多内涵,如果不能容忍对经济增速的放缓,并对经济形势出现误判,依旧沿用通过政府扩大投资的老路刺激经济,可能会对中国经济带来灾难性的後果.

至於明年中国结构性减税的空间有多大,刘尚希指出,包括给小微企业税收优惠,增值税扩围等,都强调定向结构性减税,因此不会是普惠的大规模减税."结构性减税体现的是结构性优惠."

中国自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,给众多小微企业再带来"利好".明年1月1日起,将在上海率先实施营业税改增值税的试点.也是继今年9月1日起提高个税起征点後,中国更进一步为企业减税的实质举措[ID:nCN1187142].

**加快体制和机制改革**

尽管自2009年起中国一直连续实施积极财政政策,作为财税方面的专家,刘尚希就指出,财政政策不仅仅是一种经济政策,也包括了更多的社会政策内涵.而中国在以往财政政策运用中,更多强调其经济政策的功能作用,而忽略了其社会政策方面的效果.

"公共财政的核心是惠及民生,机会均等.虽然从数据看,每年政府投入的资金持续增加,但这些资金的使用效果到底如何恐怕很难说清,"刘尚希称.

他举例说,一方面中国每年投入的教育经费不断增加,但另一方面一毕业就面临失业,更不要说大学生创业,从一个侧面说明教育质量低.

事实上,伴随着中国财税收入的持续高增长,对中国收入分配不公的批评声也不绝于耳.批评政府和企业在收入分配中的比重越来越大,个人占比不断缩减,以及对财政资金的使用效果的质疑等等.

刘尚希提到,通常财政资金都会跟着项目走,而项目使用的资金要做到公开和透明并不难,但问题是在目前的体制和机制下,财政资金是否发挥了真正的作用?这显然已经不是财政资金的使用问题,也不是财政政策所能解决的问题,而是涉及到行政体制和社会体制改革的问题.

"我们不能总是沿用单打一的经济思维去解决这些社会问题,财政政策要发挥社会政策的效果,更需要加快经济体制和社会体制方面的改革."他指出,钱要花的透明,就需要从机制和体制方面增加透明度并进行监督.(完)